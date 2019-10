Springers Einwürfe: Der variable Wert des Lebens

Bald werden selbstfahrende Autos am Verkehr teilnehmen. Durch schlaue Programmierung sollen sie kritische Situationen besser meistern als ein menschlicher Fahrer und werden im Regelfall wohl weniger Unfälle verursachen. Doch für den Fall, dass sie in einen solchen verwickelt werden, müssen die Entwickler vorsorgen. Das belebt seit einigen Jahren die Diskussion um ein moralisches Dilemma, über das wir uns sonst selten Gedanken machen.

Nehmen wir an, dem Lenker – ob Mensch oder Automat – bleibt nur die Wahl, entweder in eine plötzlich auftauchende Fußgängergruppe hineinzufahren oder beim Ausweichen das Fahrzeug samt Insassen in einen Abgrund zu stürzen. Die Entscheidung wird von verschiedenen Parametern abhängen, etwa von der Anzahl der potenziellen Opfer, vielleicht aber auch von deren Alter und Geschlecht. Bei der Diskussion um die Programmierung für solche Fälle wird stillschweigend vorausgesetzt, es gebe einen universellen, kulturübergreifend gültigen Moralcode. Wer würde nicht notfalls dem Überleben von drei jungen Frauen mit kleinen Kindern den Vorzug geben vor dem von zwei Greisen? Doch so einfach ist es nicht.

Seit mehreren Jahren erforscht der Informatiker Iyad Rahwan vom Massachusetts Institute of Technology die oft paradoxen Präferenzen, welche die Menschen von selbstfahrenden Autos verlangen: Im Prinzip sollen Fußgänger unbedingt geschützt werden – aber kaufen will man nur ein Auto, das stets den Insassen Vorrang gibt.

Jetzt hat Rahwan das Nonplusultra einer Umfrage zum moralischen Dilemma vorgelegt. Sein Team stellte ein einfaches Straßenverkehrsspiel namens Moral Machine ins Netz, das bald mehr als zwei Millionen Menschen in 233 Ländern anregte, 40 Millionen Entscheidungen über Leben und Tod von Fußgängern oder Insassen zu treffen (Nature 563, S. 59–64, 2018).