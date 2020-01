Hatts Dufte Welt: Diagnostik mit der Nase

Doch nicht immer muss es so dramatisch zugehen: Schon ein grippaler Infekt mit Fieber kann den Körpergeruch erheblich verändern. Auch in der Gerichtsmedizin sind typische Gerüche bekannt. Eine Zyankalivergiftung ist noch beim Toten zu riechen, ebenso eine Vergiftung mit Arsen. Die allerdings riecht nach Knoblauch. Wenn der Verstorbene an Typhus gelitten hat, stellt der Untersuchende den Geruch von frisch gebackenem Brot fest.

Tierische Spürnasen

Viele Krankheiten wären besser heilbar, wenn man sie frühzeitig entdecken würde. Verursachen womöglich auch Krebserkrankungen Gerüche, die man mit empfindlichen Nasen wahrnehmen könnte? Dieser Frage ging zuerst ein Forscherteam in Kalifornien nach. Es trainierte Hunde darin, Krebspatienten anhand ihrer Atemproben zu erkennen. Nach kurzer Zeit erzielten die Tiere Trefferquoten, die fast so gut waren wie aufwändige Labortests. Inzwischen gilt es als sicher, dass Hunde Lungen-, Brust und Blasenkrebs anhand von Atem- und Urinproben feststellen können. Der Hundetrainer der israelischen Firma »Dogprognose« jedenfalls verspricht, dass sein Hund Timi in 95 Prozent der Fälle richtigliegt.

Genauso erspüren Hunde offenbar die olfaktorischen Veränderungen eines drohenden Anfalls bei Epileptikern. Patienten hatten immer wieder berichtet, ihr Begleithund habe sie vor einem Anfall durch unruhiges Verhalten gewarnt. Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung in Frankreich bestätigte sich: Alle beteiligten Hunde identifizierten Epilepsiepatienten, die sie vorher nicht kannten, anhand ihrer Haut- und Atemduftproben.

Diabetikerwarnhunde können täglich Koma, Krampfanfälle und den Tod verhindern

Am meisten verbreitet sind Diabetikerwarnhunde. Sie erkennen bei schwer Zuckerkranken erste Anzeichen eines diabetischen Komas, so dass der Patient noch Zeit hat, sein Insulin zu nehmen. Diabetikerwarnhunde sind ausgebildete Assistenzhunde, die eine Schulung von 18 bis 24 Monaten durchlaufen. Sie können täglich Koma, Krampfanfälle und den Tod verhindern. Hohe Blutzuckerwerte werden von guten Diabetikerwarnhunden bereits ab 170 Milligramm pro 100 Milliliter erkannt. Auf diese Weise kann der Diabetiker rechtzeitig Kohlenhydrate zu sich nehmen oder Insulin spritzen, um einer Hypoglykämie oder Hyperglykämie entgegenzuwirken und auch die Gefahr von Folgeerkrankungen zu mindern. Die Tiere warnen ihre Besitzer, indem sie diese zum Beispiel anstupsen oder ihnen eine Pfote auflegen.

Wissenschaftler an der TU Braunschweig haben herausgefunden, dass auch Ratten mit ihrer feinen Nase hilfreich bei der Erkennung von Krankheiten sein können. So wird inzwischen die afrikanische Riesenhamsterratte darauf trainiert, Tuberkulose zu erkennen. In Afrika werden bislang nur rund die Hälfte aller Fälle erkannt, da die Diagnose teuer ist. Die so genannten »HeroRats«, die von der Non-Profit-Organisation APOPO eingesetzt werden, erzielen schon Trefferraten von 75 Prozent und könnten damit eine Alternative zu herkömmlichen Tests darstellen.

Einen Test zur Früherkennung von Parkinson gab es bisher nicht, ebenso wenig wie Hinweise auf die Hilfe von Tiernasen. Doch jetzt machte eine Engländerin mit Supernase von sich reden: Joy Milne kann offenbar Parkinson riechen, noch bevor die ersten Symptome auftreten. Sie berichtet, ihr Ehemann habe, schon zehn Jahre bevor die Krankheit bei ihm diagnostiziert wurde, nach Moschus gerochen. Bei einem Treffen mit anderen Kranken habe sie ebenfalls diesen Geruch bemerkt. Jetzt arbeiten Wissenschaftler der University of Manchester und der University of Edinburgh mit Joy Milne zusammen. Erstes Forschungsergebnis: Der Geruch scheint mit Sebum, einem Hautsekret, zu tun zu haben. Sebum wird – wie auch andere molekularen Verbindungen – bei Menschen mit Parkinson verstärkt produziert.