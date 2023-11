Die fabelhafte Welt der Mathematik: Wie man Pi zwischen zwei Unendlichkeiten findet

Im Fall der von Cauchy betrachteten alternierenden harmonischen Reihe muss man also 1+ ½ + ⅓ + ¼ + ⅕ + … untersuchen. Diese unendlich lange Summe ist als harmonische Reihe bekannt – und wächst zwar langsam, aber stetig an. Wie der Mathematiker Nicole Oresme im 14. Jahrhundert beweisen konnte, ist die harmonische Reihe nicht konvergent. Das Ergebnis der Summe ist unendlich. Das bedeutet, dass die alternierende harmonische Reihe zwar konvergent ist, aber nicht absolut konvergent.

Jedes Ergebnis ist möglich

Etwa 30 Jahre nach Cauchys erstaunlichem Fund nahm sich Bernhard Riemann das Phänomen vor. Er erkannte, dass Dirichlet Recht hatte: Sobald eine Reihe nicht absolut konvergent ist, geht die Kommutativität verloren. Ordnet man die Summanden um, verändert sich der Wert der Reihe. Riemann ging aber noch weiter und konnte beweisen, dass man durch eine geschickte Umordnung einer nicht absolut konvergenten Reihe jeden beliebigen Wert erzeugen kann – auch die Zahl Pi.

Anschaulich lässt sich das folgendermaßen erklären: Betrachtet man nur die positiven Summanden der alternierenden harmonischen Reihe, also 1, ⅓, ⅕ und so weiter, dann addieren sie sich zu unendlich auf. Schaut man sich hingegen die negativen Summanden gesondert an, also ½, ¼ und so weiter, dann ergibt deren Summe ebenfalls unendlich. Im Prinzip zieht man also von einem unendlich großen Wert eine unendliche Zahl ab. Dass da schnell mal etwas schiefläuft, wenn man die Summanden umsortiert, erscheint plötzlich nicht mehr ganz so überraschend.

In seiner Arbeit beschrieb Riemann sogar eine Methode, um einen bestimmten Wert aus einer nicht absolut konvergenten Reihe zu erzeugen. Dafür muss man die positiven und die negativen Summanden wieder separat betrachten. Zunächst addiert man die positiven Terme nach und nach so lange auf, bis man das gewünschte Ergebnis gerade eben überschreitet. Dann zieht man so lange negative Terme ab, bis man wieder unter den gewünschten Wert fällt. Daraufhin addiert man wieder Terme hinzu, zieht die nächsten wieder ab und so weiter. Auf diese Weise nähert man sich immer weiter der gewünschten Zahl.

Das lässt sich für die alternierende harmonische Reihe und Pi als gewünschtes Ergebnis durchspielen: Zunächst addieren wir die ersten positiven Terme so lange, bis wir eine Zahl erhalten, die größer ist als Pi: 1 + ⅓ + ⅕ + … + 1⁄ 151 ≈ 3,1471. Das heißt, man muss erst 75 positive Terme addieren, bevor man erstmals einen Summanden abzieht. Als zweiten Schritt fügt man nun die erste negative Zahl hinzu, ½: 1 + ⅓ + ⅕ + … + 1⁄ 151 − ½ ≈ 2,6471. Danach addiert man wieder so lange positive Terme, bis man erneut Pi übersteigt: 1 + ⅓ + ⅕ + … + 1⁄ 151 − ½ + 1⁄ 153 + 1⁄ 155 + … + 1⁄ 409 ≈ 3,1432. Das geht immer so weiter: Im nächsten Schritt zieht man wieder den nächsten Summanden ab (¼) und addiert dann wieder Terme hinzu. Auf diese Weise nähert man sich immer mehr an die Kreiszahl an.

Wieder einmal schafft es die Unendlichkeit, unsere Intuition zu überlisten. Regeln wie das Kommutativgesetz, die wir für selbstverständlich halten, werden auf den Kopf gestellt. Doch diese Eigenheiten ermöglichen es, aus einer unendlichen Reihe jedes erdenkliche Ergebnis zu erzeugen – auch Pi.