Springers Einwürfe: Experimentelles Risiko

Kurz davor, im Juli 2019, organisierte Sam Weiss Evans, ein Spezialist für Technikfolgenabschätzung von der Harvard University, einen Workshop an der University of Cambridge zum Thema Biosicherheit. In einem daraus hervorgegangenen Artikel vertreten er und seine Koautoren die These, das Feld der synthetischen Biologie bewege sich so schnell vorwärts, dass noch so aktuelle Sicherheitsüberlegungen immer zu spät zu kommen drohen. Die einzige Chance sei ein experimenteller Ansatz, der alle möglichen Sicherheitsstrategien vergleicht und auf einer Metaebene diskutiert (Science 368, S. 138–140, 2020).

Der Ausgangspunkt solcher Überlegungen ist die Stiftung International Genetically Engineered Machine (iGEM), die jährlich einen weltweiten Wettbewerb von Studenten und universitärem Mittelbau – auch aus mehreren deutschen Universitäten – um besonders innovative Ideen zur synthetischen Biologie auslobt. Zunehmend geht es iGEM auch um Methoden der einschlägigen »safety« und »security«. Die Veranstalter scheuen nicht einmal den Kontakt zur US-Bundespolizei FBI, die auf diese Weise das dringend nötige Knowhow für ihre »Biological Countermeasures Unit« auf den neuesten Stand bringen möchte. Unstrittig bleibt: Die besten Sicherheitskontrolleure der Bioforschung sind die Forscher selbst.