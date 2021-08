Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte einer tödlichen Zuckerflut

Vor allem aber sind unter der klebrigen Masse auch Menschen begraben. Matrosen eines im Hafen gedockten Kriegsschiffs, der USS Nantucket, sind als Erste vor Ort. Sie versuchen verzweifelt, Menschen zu bergen, doch die Rettungsarbeiten gestalten sich außergewöhnlich schwierig. In der Nähe des geborstenen Tanks bildet die Melasse eine brusthohe Schicht, in den Wohngebieten reicht sie immerhin noch bis zur Hüfte. Vor allem: Der Zuckersaft erkaltet schnell und wird dadurch so zäh, dass sich die Eingeschlossenen nicht befreien können und ersticken. Auch die Retter durchdringen ihn nur mit größter Schwierigkeit. 21 Menschen sterben, mehr als 150 tragen Verletzungen davon.

Bereits kurz nach dem Unglück beginnt die Suche nach einem Schuldigen. Die United States Industrial Alcohol Company versucht die Schuld auf Anarchistinnen und Anarchisten zu schieben. Anfang des 20. Jahrhunderts ist das in den Vereinigten Staaten kein so abwegiger Gedanke. Noch im selben Jahr werden Anhänger des italienischen Anarchisten Luigi Galleani mehrere Bomben zünden.

Gärungsgase und Konstruktionsmängel lösten die Katastrophe aus

Auch in der Presse wird die Ursache heftig diskutiert. Experten wie der staatliche Chemiker Walter Wedger und der US-Inspekteur für Sprengstoffe Daniel O'Connell kommen jedoch bald überein, dass ein Anschlag als sehr unwahrscheinlich gelten kann. Das bestätigt sich auch im Zuge einer Sammelklage gegen die USIA. Keine Bombe, sondern eine fahrlässige Konstruktion des Tanks und die damit einhergehende Überlastung sind der Grund für das Unglück. Ungewöhnlich warmes Winterwetter, einsetzende Gärung und die Bildung von Gasen hatten den Innendruck zu stark erhöht.

Wie Stephen Puelo in seinem Buch »Dark Tide« ausführt, werden während des beinahe sechs Jahre andauernden Prozesses 921 Zeugen und Zeuginnen befragt, das Transkript der Aussagen umfasst 25 000 Seiten. Im Jahr 1925 wird die USIA zu Geldzahlungen an die Hinterbliebenen und Geschädigten des Unglücks verurteilt.

Heute befindet sich auf dem Areal, in dem am 15. Januar 1919 über 20 Personen ihr schreckliches Ende fanden, der Langone Park. Manchmal, so heißt es, soll der Geruch der süßen Melasse noch mit dem Wind des Charles River über den Park wehen.