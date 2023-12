Freistetters Formelwelt: Ein mathematischer Pakt mit dem Teufel

Es gibt Bereiche in der Mathematik, die mir aus unklaren Gründen immer wieder Schwierigkeiten bereitet haben. Nicht, weil sie so kompliziert wären, sondern weil es mir schwerfällt, ein intuitives Verständnis für sie zu entwickeln. Der Logarithmus gehört dazu, ebenso wie Ungleichungen. Mein Gehirn scheint etwas dagegen zu haben, wenn in einer Formel kein Gleichheitszeichen zu finden ist. Und auch die Logarithmus-Funktion macht mir mehr gedankliche Schwierigkeiten, als sie es tun sollte. Trotzdem gibt es eine Formel, die mir besonders gut gefällt, obwohl sie beide Phänomene kombiniert:

Diese Gleichung wird »nepersche Ungleichung« genannt, nach dem schottischen Mathematiker John Napier (auf Latein »Neper«), der im frühen 17. Jahrhundert das Konzept des Logarithmus entwickelte. Hat man zwei reelle Zahlen a und b für die 0 < a < b gilt, dann gilt die obige Ungleichung. Sie ist praktisch, wenn man – wie John Napier damals – keinen Taschenrechner zur Verfügung hat, um den Logarithmus schnell berechnen zu können. Man muss dazu nur a = x und b = x + 1 setzen. Dann folgt mit der neperschen Ungleichung, dass der Wert des Logarithmus von 1 + 1⁄ x zwischen 1⁄ x+1 und 1⁄ x liegen muss. Damit kann man den korrekten Wert abschätzen – und das hat Napier genutzt, um seine Tabellen mit Logarithmen zu erstellen. Man kann die Ungleichung sogar noch verschärfen, was im späten 19. Jahrhundert genauere Abschätzungen ermöglich hat.



Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, Die legendärsten mathematischen Kniffe, die übelsten Stolpersteine der Physikgeschichte und allerhand Formeln, denen kaum einer ansieht, welche Bedeutung in ihnen schlummert: Das sind die Bewohner von Freistetters Formelwelt.Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, finden Sie hier

Die Entwicklung einer Methode zur Berechnung des Logarithmus hat nicht nur die Mathematik nachhaltig beeinflusst. Sie machte zudem die Weiterentwicklung von Hilfsmitteln wie dem Rechenschieber möglich, ohne den die technischen Wissenschaften vor der Erfindung des Taschenrechners längst nicht so viele beeindruckende Maschinen und Anlagen konstruieren hätten können.