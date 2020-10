Springers Einwürfe: Selbstkontrolle mit kleinen Fehlern

Der Peer-Review-Prozess gilt als der Goldstandard fürs Publizieren. Wer innerhalb der Wissenschaftsgemeinde wüsste besser Bescheid als die engsten Kollegen (englisch: peers), um methodische Irrtümer, schlampigen Umgang mit Daten oder gar bewusste Täuschung auszuschließen? Wer könnte einen Artikel zuverlässiger einem Review unterziehen, das heißt fachkundig bewerten?

Erstaunlicherweise ist es noch gar nicht so lange her, dass Facharbeiten ganz ohne interne Vorprüfung das Licht der Öffentlichkeit erblickten. Erst in den 1970er Jahren bürgerte sich die Teilnahme von Experten am Veröffentlichungsprozess ein. Aber wenn es heute heißt »Eine neue Studie hat gezeigt …«, darf man getrost annehmen: Die Arbeit wurde einem Peer-Review unterzogen.

Wie funktioniert das? Typischerweise legen die Redakteure der jeweiligen Fachzeitschrift den Artikelentwurf zwei bis drei Prüfern vor, die ihn binnen einer vorgegebenen Zeit begutachten sollen, oft inklusive mehrfacher Rückkopplung mit den Autoren. Die Gutachter tun das anonym und ehrenamtlich, das heißt unbezahlt. Allerdings gehen manche Zeitschriften allmählich dazu über, den Reviewern, ihre Zustimmung vorausgesetzt, wenigstens namentlich zu danken – denn deren Belastung steigt mit der wachsenden Publikationsflut. Den Redakteuren fällt es immer schwerer, geeignete und willige Experten zu finden (Nature Astronomy 4, S. 633, 2020).

Angenommen, die Gutachter haben den Artikel mit ein paar Änderungen freundlich durchgewinkt, doch bald finden andere Forscher mehr als ein Haar in der veröffentlichten Suppe. Sie entdecken beispielsweise verdächtig »schöne« – statistisch zu wenig streuende – Daten, identische Abbildungen in unterschiedlichen Zusammenhängen oder Plagiate aus anderen Artikeln. Das ist nicht nur höchst peinlich für die ursprünglichen Gutachter. Der Artikel muss dann außerdem in aller Form zurückgezogen werden. Eine solche »Retraction« scheint zu besagen: Bitte vergesst komplett, dass wir das je veröffentlicht haben.