Diese Aussage erscheint so offensichtlich, dass man sich fragt, wieso die Mathematiker überhaupt auf die Idee kommen, sie extra in ihrer Formelsprache aufzuschreiben und dann auch noch streng beweisen zu wollen. Und tatsächlich hat man das lange Zeit nicht getan. Bis zum 19. Jahrhundert hielten viele Mathematiker den Zwischenwertsatz für so offenkundig, dass er keines Beweises bedurfte. Aber als die Mathematik immer komplexer wurde, stieg der Bedarf nach einer absolut sicheren logischen und formalen Grundlage. Nichts konnte einfach so vorausgesetzt werden, egal wie plausibel es erscheinen mochte. Und auch der Zwischenwertsatz musste vernünftig formuliert und bewiesen werden, was die beiden Mathematiker Bernard Bolzano und Augustin-Louis Cauchy zu Beginn des 19. Jahrhunderts taten.

Trotz der Offensichtlichkeit des Zwischenwertsatzes kann man daraus durchaus überraschende Aussagen ableiten. Wenn man sich zum Beispiel in einem sommerlichen Biergarten befindet, kann es passieren, dass die Tische auf unebenem Untergrund stehen und wackeln. Man kann sich dann einfach mit einem Bierdeckel behelfen und probieren, den Tisch damit zu stabilisieren. Oder man benutzt den Zwischenwertsatz.

Geht man von einem Tisch mit vier Beinen aus, dann kann man drei davon immer direkt auf dem Boden positionieren. Ist der Untergrund uneben, dann wird das vierte Tischbein aber in der Luft hängen. Dreht man den Tisch nun um 90 Grad um seinen Mittelpunkt und zwingt die drei Beine, die anfangs den Boden berührt haben, das auch weiterhin zu tun, wird das vierte Bein am Ende zwangsläufig in den Boden hineingedrückt. War der Abstand zwischen Tischbein und Boden zuerst positiv, ist er nun negativ, und der Zwischenwertsatz besagt, dass es irgendwo dazwischen auf jeden Fall einen Zustand geben muss, in dem das Bein exakt den Boden berührt.

Der streng mathematische Beweis für diese Aussage ist nicht leicht zu führen. Nachdem das Problem des wackelnden Tisches in den 1970er Jahren das erste Mal formuliert wurde, hat es mehr als 30 Jahre gedauert, bis eine Lösung gefunden wurde (allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Boden nicht um mehr als 35 Grad geneigt ist).

Ob man sich allerdings beim Personal beliebt macht, wenn man die Tische im Biergarten dreht, ist eine ganz andere Frage. Doch dafür ist die Mathematik dann nicht mehr zuständig.