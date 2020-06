Außerirdisches Leben: Planlos durchs Weltall

Wenn es nach zahlreichen aktuellen Medienberichte geht, ist eine der größten Fragen der Menschheit beantwortet: 36 außerirdische Zivilisationen gibt es in unserer Galaxie. Wegen der gigantischen Distanzen ist die nächste allerdings bis zu 17 000 Lichtjahre von uns entfernt. So steht es zumindest in einer Pressemitteilung der University of Nottingham – deren Inhalt Nachrichtenagenturen und Medien derzeit auf der ganzen Welt verbreiten.

Kein Wunder: Die Frage nach außerirdischem Leben ist faszinierend. Sie zwingt uns, den Blick von der Erde zu lösen und uns mit den unendlichen Möglichkeiten des Weltalls auseinanderzusetzen. Das kann eine Lehre in Demut sein, uns etwas über uns selbst als Spezies verraten oder auch einfach nur kurzweilige Ablenkung bringen. Das Tolle daran: Egal wie lange man Argumente wälzt, nie wird man auf eine abschließende Antwort stoßen.

Denn mit dem heutigen Wissensstand der Menschheit lässt sich die Frage nach außerirdischem Leben schlicht nicht beantworten. Daran ändert auch der Fachaufsatz nichts, der die Basis der Nottinghamer Pressemitteilung bildete. Darin nehmen sich zwei Forscher die bald 60 Jahre alte Drake-Gleichung vor, seit Langem das Standardwerkzeug für die gedankliche Suche nach E.T.s Verwandten.

Alter Wein in alten Schläuchen

Für die beiden Wissenschaftler dürfte es eine Art Spaßprojekt gewesen sein: Sie forschen normalerweise zu ganz anderen Fragen, der eine in der Astrophysik, der andere in der Ingenieurwissenschaft. Das erklärt vielleicht auch, weshalb ihr Ansatz nicht gerade der originellste ist: Die Drake-Formel war noch nie zu mehr gut als zu einer gehobenen Form der Kaffeesatzleserei.