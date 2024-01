Springers Einwürfe: Die Großstadt als Schmelztiegel?

In der Stanford-Studie wird seltsamerweise nichts über die Rolle des Sports gesagt. Auf Bolzplätzen, in Schwimmhallen, Fitnessklubs und großen Stadien dürfte es soziologisch bunter zugehen als sonst im abgeschotteten Alltag des Städtebewohners.

Wohlgemerkt, die Studie hat nur die Verhältnisse in den USA erforscht. Deshalb kommt beispielsweise die Rolle von öffentlichen Verkehrsmitteln als Gleichmacher nicht vor; nur am Rande wird die New Yorker U-Bahn erwähnt. Die USA sind ein Autoland. Es macht gewiss einen Unterschied, ob man allein im privaten Pkw sitzt oder ob man das Leid des Pendlers mit Schicksalsgenossen teilt, aus denen vielleicht mit der Zeit sogar Bekannte werden.

Dass Urbanisierung mit Segregation einhergeht, ist jedenfalls eine Hiobsbotschaft. Soll das Leben am Ende in einem anonymen Häusermeer stattfinden, das in ein Patchwork aus separaten Quartieren zerfällt? Dagegen steht die Vision des urbanen Zusammenlebens – eine Jahrhundertaufgabe für die Stadtplanung.