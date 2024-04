Springers Einwürfe: Fehlbare Instrumente der Erkenntnis

Im März 2017 erschien in »Spektrum der Wissenschaft« eine Sciencefiction-Story von Ted Chiang, während in den Kinos noch der hochgelobte Film »Arrival« lief, nach einer anderen Kurzgeschichte desselben Autors. Bei »Spektrum« fingierte Chiang eine »Offizielle Erklärung zum Stand der menschlichen Forschung«, angesiedelt im Jahr 2117. In jener Zukunftswelt wird die Menschheit daran scheitern, die von Trägern künstlicher Intelligenz – so genannten Metamenschen – gelieferten Forschungsresultate nachzuvollziehen. Fachzeitschriften können nur noch »Berichte aus zweiter Hand« liefern – »Übersetzungen in die menschliche Sprache«.

Wenn man aktuellen Meldungen über das Potenzial lernfähiger Maschinen lauscht, könnte man fast meinen: Gleich ist es so weit! KI-Programme kreieren Proteinfaltungen, auf die weder der Mensch noch die Natur bisher gekommen sind; sie entwerfen Medikamente und Materialien mit ungeahnten Eigenschaften; sie führen mathematische Beweise, denen kaum jemand zu folgen vermag. Werden lernfähige KI-Steuerelemente demnächst die notorisch instabilen Plasmen in Kernfusionsreaktoren zähmen und so der Menschheit schneller zu dieser lange vergeblich erstrebten Quelle unerschöpflicher Energie verhelfen?

Auf den ersten Blick ist die künstliche Intelligenz der natürlichen schon heute überlegen. Sie verarbeitet in Windeseile riesige Datenmengen, wird nie müde oder unaufmerksam, und am Ende serviert sie ein eindeutiges Ergebnis mit der geballten Autorität eines sich selbst verbessernden Systems. Die lernfähige Maschine präsentiert sich als eine autonom agierende, in den Details undurchschaubare Blackbox, die quasi ein Innenleben besitzt. Man könnte versucht sein, darin den Keim eines Verstandeswesens zu ahnen, welches sich eines Tages zu Chiangs »Metamenschen« entwickeln wird.