Springers Einwürfe: Patentierte Intelligenz

In den USA strömen angehende KI-Spezialisten massenhaft aus den Universitäten in Software-Start-ups. Blieben 2004 noch 80 Prozent der Hochschulabsolventen der akademischen KI-Forschung erhalten, so waren es 2020 nur noch 30 Prozent; die meisten suchten Jobs in kommerziellen Software­laboren.

Damit nicht genug: Der Privatsektor wirbt den Universitäten obendrein etablierte Computerwissenschaftler in rauen Mengen ab. Alles in allem droht dieser Braindrain die öffentlich finanzierte KI-Forschung der besten Talente zu berauben.

In der Folge sind industrielle Computermodelle an Umfang und Rechenpower denjenigen von akademischer Herkunft im Schnitt 30-fach überlegen. Praktisch sämtliche großen KI-Modelle befinden sich heute in privater Hand.