Teilchen: »Künstliche Intelligenz« sucht nach neuer Physik

»Im Unterschied zu traditionellen Computeralgorithmen, die wir für eine spezifische Analyse entwickeln, entwerfen wir ›Machine Learning‹-Algorithmen so, dass sie selbst herausfinden, wie man verschiedene Analysen durchführt, was uns potenziell unzählige Stunden an Design- und Analyseaufwand spart«, erklärt der Teilchenphysiker Alexander Radovic vom College of William & Mary im US-Bundesstaat Virginia im »Symmetry Magazine«. Eine Gruppe von Forschern um Radovic hat aktuelle Anwendungen und Zukunftsperspektiven des maschinellen Lernens in der Hochenergie- und Teilchenphysik in einem kürzlich in »Nature« veröffentlichten Papier zusammengefasst.

Ein einfaches Beispiel für maschinelles Lernen ist Software, die durch eine große Menge an Trainingsdaten aus Katzenfotos lernt, welche Merkmale eine Katze ausmachen und wie sich Fotos von Katzen am sichersten unter anderen Fotos identifizieren lassen. Statt für die Suche nach Katzen in Fotos verwenden die Teilchenphysiker diese Verfahren, um Higgs-Bosonen, Quarks, Neutrinos und Hinweise auf bisher unbekannte Teilchen in den Messdaten zu entdecken. Sie werden außerdem eingesetzt, um die Qualität der Detektoren zu prüfen, Daten effizienter zu speichern oder Experimente zu simulieren.

»Man hätte das Higgs zwar auch ohne die Hilfe von maschinellem Lernen gefunden, es hätte aber etwas länger gedauert« (Markus Klute)

»Im Grunde wird maschinelles Lernen schon seit 30 Jahren in der Teilchenphysik benutzt«, sagt Markus Klute vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). »Das wurde nur früher nicht so genannt.« Der Deutsche ist am CMS, einem der vier großen Detektoren des LHC, für die Computersysteme zuständig. Er war auch am Nachweis des Higgs-Bosons beteiligt. »Man hätte das Higgs zwar auch ohne die Hilfe von maschinellem Lernen gefunden«, sagt Klute. »Es hätte aber etwas länger gedauert.«

Wenn in der 27 Kilometer langen, runden Röhre des LHC die nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigten Protonen in einem der vier Detektoren aufeinanderprallen, wird die in den Teilchen gespeicherte Energie auf äußerst wenig Raum und in extrem kurzer Zeit in neue Partikel umgewandelt. Ein Teil von ihnen trifft auf dem Weg nach außen auf die Detektoren, die die Röhre umschließen. Dann beginnt die Fährtenleserei. Aus der Kombination der Signale, die die im Zwiebelschalenprinzip gebauten Detektoren aufgezeichnet haben, gilt es, die Ereignisse der Kollisionen zu rekonstruieren.