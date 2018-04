© X-ray: NASA/CXC/M.Markevitch et al. Optical: NASA/STScI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al. Lensing Map: NASA/STScI; ESO WFI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al. / Visible-light and x-ray composite image of galaxy cluster 1E 0657-556 / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Bullet Cluster | Der "Bullet-Cluster" besteht aus zwei Galaxien, die sich nach einer Kollision durchdrungen haben. Das sichtbare Gas (rot) wurde dabei abgebremst. Die Gravitation lenkt das Licht von Hintergrundgalaxien ab. Dessen Analyse zeigt: Der Großteil der jeweiligen Massen (blau) bewegte sich fast ungestört weiter. Astronomen interpretieren die Vorgänge im Bullet-Cluster als eine Trennung sichtbarer von Dunkler Materie.

Dabei stellen die Gelehrten zunehmend Prinzipien in Frage, die ihnen vor einigen Jahren noch heilig waren, allen voran das der so genannten »Natürlichkeit«. Neben der Symmetrie – der Gedanke, dass Naturgesetze sich nicht ändern, wenn man den Blickwinkel verändert – war diese Forderung jahrzehntelang das Leitprinzip der Physiker auf der Suche nach einer Weltformel.

Das Prinzip der Natürlichkeit erscheint abstrakt, ist aus Sicht der Forscher jedoch ein wesentliches Kriterium für die mathematische Ästhetik einer Theorie. Ein Formelwerk gilt als natürlich, wenn Naturgesetze auf einer Größenordnung nicht die Regeln auf einer ganz anderen beeinflussen. »Man muss nicht wissen, wie Quarks in Atomkernen zusammenspielen, wenn man die Bahn des Mondes beschreiben will«, sagt der Aachener Physiker Michael Krämer. »Dieser Gedanke zieht sich durch die gesamte bekannte Physik.«

Λ bringt dieses Prinzip allerdings ins Straucheln. Der so harmlos wirkende griechische Buchstabe aus dem Aachener Vortrag des Jenaer Physikers Holger Gies taucht im Standardmodell an einer Schlüsselstelle auf – und sprengt dort dermaßen den Rahmen, ist dermaßen »unnatürlich«, dass die Forscher kaum an einen Zufall glauben können. »Es ist doch sehr merkwürdig, dass ausgerechnet das Standardmodell unnatürlich sein soll«, sagt Gies.

Aber genau danach sieht es aus, wenn die Forscher das Higgs-Teilchen mit Hilfe der Quantenfeldtheorie beschreiben, der Sprache des Standardmodells. Ihr zufolge sind nicht Elementarteilchen die grundlegenden Bausteine des Kosmos, sondern zu ihnen korrespondierende Energiefelder. Das berühmte, nach dem Schotten Peter Higgs benannte Boson ist nach dieser Sichtweise nicht mehr als eine kurzlebige Anregung des omnipräsenten Higgs-Feldes.

Das Zittern des Vakuums

Quantenfelder sind jedoch nie völlig statisch. Sie werden ständig von winzigen Schwankungen erfasst. Diese Quantenfluktuationen gehen darauf zurück, dass an jedem Ort des Universums ständig gegensätzlich gepolte Teilchen-Antiteilchen-Paare entstehen. Physiker sprechen von »virtuellen« Teilchen. Sie existieren nur kurz und löschen sich anschließend gegenseitig in einem mikroskopischen Strahlungsblitz auf. Dazu leihen sie sich für ein paar Sekundenbruchteile Energie aus dem Vakuum und verschwinden dann wieder – eine kuriose Konsequenz der heisenbergschen Unschärferelation.

Was sich esoterisch anhört, haben Physiker mittlerweile in etlichen Messungen bestätigt. Zwar kann man die virtuellen Teilchen selbst praktisch nicht messen, aber gewissermaßen ihr Echo. Denn die geisterhaften Teilchen-Antiteilchen-Paare treten während ihrer kurzen Existenz mit langlebigen Partikeln – beziehungsweise deren Feldern – in Kontakt. Das verändert praktisch sämtliche Begegnungen im Mikrokosmos und vergrößert auch die Masse von Teilchen, die über Einsteins berühmte Gleichung E = mc2 direkt an die Energie geknüpft ist. Das Higgs-Feld ist dabei besonders empfindlich für Vakuumfluktuationen. Schließlich verleiht es fast allen anderen Elementarteilchen ihre (Ruhe-)Masse und tritt so auch mit den entsprechenden virtuellen Partikeln in Kontakt.

Wie die »Vakuumkorrekturen« genau ausfallen, können Forscher ausrechnen. Dabei müssen sie jedoch mit mathematischen Kniffen Terme aus den Gleichungen entfernen, die einen unendlichen Wert anzunehmen drohen. Hilfreich bei dieser »Renormierung« ist, wenn die Forscher annehmen, dass Quantenfelder nur in einem begrenzten Größenbereich wirken, was der US-Physiker und spätere Nobelpreisträger Kenneth Wilson bereits 1971 erkannte. Bei der nach ihm benannten Form der Renormierung werden die Naturgesetze, die bei größeren und kleineren Abständen gelten, gewissermaßen ausgeklammert.

Wilsons Erfolgsgeschichte

Der Gedanke wurde zur Erfolgsgeschichte: Das Konzept der »effektiven« Feldtheorien erwies sich als Schlüssel zur Ausarbeitung des Standardmodells. Λ markiert in dem Formalismus die Energiegrenze, ab der die Formeln einer effektiven Theorie nicht mehr gültig sind, und damit auch die Höchstgrenze, bis zu der sich virtuelle Teilchen Energie aus dem Vakuum borgen können.

Die Energie ist in der Teilchenphysik generell ein Maß für die Reichweite der Kräfte zwischen Teilchen – je größer die Energie, mit der Teilchen in Beschleunigern ineinanderkrachen, desto näher kommen sie sich. In den Experimenten von Ernest Rutherford und anderen Pionieren der Atomphysik waren Partikel noch mit vergleichsweise wenig Energie unterwegs und wurden dadurch von der elektrostatischen Abstoßung der positiv geladenen Atomkerne umgelenkt. In heutigen Beschleunigern überwinden die Geschosse diese Barriere und kommen sich dadurch so nah, dass die Kräfte innerhalb der Kerne zu Tage treten.