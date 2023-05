Springers Einwürfe: Krieg der Automaten

So ein Gerät muss nicht viel kosten. Ukrainer bestücken manchmal handelsübliche Multikopter mit Handgranaten, um diese über russischen Schützengräben abzuwerfen. Russland setzt iranische Kamikaze-Drohnen ein, die über feindlichem Gebiet in Wartestellung kreisen, bis sie sich auf ein Funk­signal hin ins Ziel stürzen. Solche Wegwerfwaffen sind billiger als die – dafür wiederverwendbaren – Drohnen aus der Türkei, die auf ukrainischer Seite zum Einsatz kommen.

Das Wettrüsten mit ferngesteuerten Minibombern schafft geradezu automatisch den Anreiz, sie mit künstlicher Intelligenz auszustatten. Eine herkömmliche, sozusagen dumme Drohne verhält sich im Einsatz auf dem Schlachtfeld schwerfällig und ist verwundbar. Da sie immerfort auf die Lenksignale eines weit entfernt sitzenden Piloten angewiesen bleibt, kann der Feind die Verbindung mit Störsendern lahmlegen – die Drohne geht verloren. Falls sie unterwegs in den Beschuss gegnerischer Flugabwehr gerät, vermag sie nur so schnell zu reagieren wie der sie steuernde Mensch. Und dieser muss, wenn sie sich endlich dem Ziel­gebiet nähert, an seinem verpixelten Bildschirm sekundenschnell entscheiden, ob er das Objekt im Fadenkreuz zerstören soll oder nicht. Hat er gegnerische Streitkräfte vor sich oder eigene? Ist eine Gruppe von Zivilpersonen unterwegs?

Rein militärtechnisch betrachtet spricht alles dafür, Drohnen mit einem Maximum an autonomer Intelligenz auszustatten. Die Sache hat nur einen gewaltigen Haken: Damit wird das extremste moralische Dilemma, die Entscheidung über Leben und Tod anderer Menschen, komplett an Maschinen delegiert. Darauf weist der Computerwissenschaftler Stuart Russell von der University of California in Berkeley mit Nachdruck hin.