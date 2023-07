Springers Einwürfe: Oppenheimers gespaltene Geschichte

Es währte 70 Jahre, bis die US-Regierung den »Vater der Atombombe« explizit von dem Verdacht reinwusch, er habe sein Land verraten. Für die postume Absolution, die Energieministerin Jennifer Granholm im Dezember 2022 aussprach, könnte ein Film den Ausschlag gegeben haben.

Das Biopic »Oppenheimer« hält sich eng an eine monumentale, 2006 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Biografie. Die Buchautoren Kai Bird und Martin J. Sherwin hatten sich immer wieder vergeblich um die Rehabilitierung des Quantenphysikers bemüht, der einst als kriegsentscheidender Nationalheld gefeiert und kurz darauf als Gefährder der nationalen Sicherheit geächtet worden war.

Erst als 2022 die Dreharbeiten in der Wüste von New Mexico in vollem Gange waren und es sich abzeichnete, dass der entstehende Blockbuster auf eine peinliche Kritik an den Umständen von Oppenheimers Fall hinauslaufen würde, bequemte man sich dazu, das Unrecht offiziell einzugestehen.