Freistetters Formelwelt: Warum die Erde keinen Ring hat

Der Planet Saturn mit seinem beeindruckenden Ringsystem ist für viele Menschen der schönste Planet des Sonnensystems. Wenn ich bei meiner Arbeit über Saturn erzähle, kommt danach oft die Frage, wieso eigentlich die Erde keine Ringe hat. Beziehungsweise was passieren müsste, damit auch wir solch schöne Ringe an unserem Himmel sehen können.



Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, finden Sie hier

Die Antwort steckt in dieser Formel:

Sie stammt vom französischen Astronom Édouard Albert Roche, der 1851 den Ursprung der Saturnringe untersucht hat. Seine Idee: Vielleicht entstanden sie, weil ein Mond dem großen Planeten zu nahe kam und durch die Gezeitenkräfte zerbrach. Die von ihm dabei gefundene Formel gibt an, in welchem Abstand das passieren kann.