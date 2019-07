Vince Ebert extrapoliert: Was wäre, wenn unsere Rohstoffe gar nicht knapp wären?

Für beide Fälle wird es vermutlich in Zukunft Lösungen geben. Zum einen verbessern sich die Abbaumethoden ständig. Die Technologie des Frackings ist umweltpolitisch sicherlich umstritten, aber sie hat zweifellos den vom Club of Rome prognostizierten Peak-Oil massiv nach hinten verschoben. Zum anderen ist es bereits heute möglich, durch technologische Verfahren synthetische Rohstoffe herzustellen.

Früher hat es auch funktioniert

Dadurch kann man ein nahezu identisches »Erdölmolekül« im Labor herstellen, sofern man die oben genannten Elemente zur Verfügung hat. Diese Verfahren sind zugegebenermaßen noch sehr komplex und energieaufwändig. Doch wie wir wissen, schreitet der technologische Fortschritt sehr schnell voran. Vielleicht werden wir ja in der Zukunft mit einem 3-D-Drucker unsere wichtigsten Rohstoffe kostengünstig und bequem zu Hause herstellen. Oder wir werden in der Lage sein, aus tiefsten Schichten der Erdkruste unsere Ressourcen abzubauen.

Wenn Sie vor 100 Jahren einem Gelehrten gesagt hätten, dass wir schon bald durch moderne Produktionstechniken mehr als sieben Milliarden Menschen mit Nahrung versorgen können, hätte er uns nur mitleidig angesehen. Und wenn wir ihm gesagt hätten, dass dazu nur ein Bruchteil der ursprünglichen Arbeitskraft nötig wäre, um diese Nahrungsmittel zu produzieren, hätte er uns wahrscheinlich für komplett verrückt erklärt. Doch durch wissenschaftliche und ingenieurstechnische Meisterleistungen ist uns genau das gelungen.

Die Idee der Grenzen des Wachstums könnte also ein Irrglaube sein. Dass sie dennoch so populär ist, hängt damit zusammen, weil unsere Vorstellung von unseren Ressourcen immer noch die eines steinzeitlichen Jägers und Sammlers ist. Damals hieß es: Wenn alles Wild gejagt ist, werden wir sterben. Wenn alle unsere Vorräte aufgebraucht sind, müssen wir verhungern. Doch in Wahrheit sind unsere Ressourcen nahezu unerschöpflich. Und mit unserem Erfindungsreichtum und unserer Fantasie werden wir immer besser in der Lage sein, sie zu nutzen.

