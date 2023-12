Futur III: Ausflug in die Vergangenheit

In jener Epoche lebten die Menschen in einem langsameren Tempo als wir heute. Sie nahmen sich genügend Zeit, um untereinander echte persönliche Interaktionen zu pflegen, statt immer nur auf ihren Schmrgdons zu glieben und ewig hin und her zu fxten. (Lass mich in Frieden, kapierst du nicht, dass ich meine Schularbeit diktiere?) Ja sie besaßen nicht einmal so etwas wie Schmrgdons, und sie hatten gar keine Ahnung, wie wichtig die Dinger in der Zukunft werden würden. (Ich mein es ernst, geh mir aus dem Weg, ich muss das jetzt zu Ende bringen.)

Das Allererste, was ich täte, wenn ich aus meiner Zeitmaschine geklettert wäre: Ich würde mich bis auf die unterste Schicht ausziehen und die Wärme der wirklichen Sonne durch den Stoff hindurch auf der Haut spüren. Das wäre unglaublich schön. Ich vermute, es würde sich anfühlen, als säße ich in einer reifen Orange. Wahrscheinlich würde ich mich orange und gelb und saftig fühlen. Wie gern möchte ich mit allen Sinnen erleben, wie so etwas wirklich ist, statt es mir bloß vorzustellen. Das ist natürlich noch längst nicht alles. Damals gab es heulende Stürme und lautlosen Schneefall, ich würde Regen im Gesicht spüren und ganz allgemein den regelmäßigen Wechsel der Jahreszeiten. Ich stelle mir vor, dass all das eine schwankende Kombination von angenehm und unerfreulich wäre, aber in der Summe ergäbe sich eine positive, wohltuende Bilanz. (Ich hab den Müll schon hinausgetragen, nerv wen anderen.)

Meine Reisen durch die Zeit würden sich auch finanziell auszahlen, denn ich könnte die Erlebnisse von Wind und Wetter in 6D-Perfectovision aufzeichnen, damit in die Gegenwart zurückkehren und das 6D mit aller Welt teilen, damit jede heutige Person diese verloren gegangenen Erfahrungen machen könnte. Darauf würde ich dann meine Karriere gründen: Ich wäre innovativ tätig und unternehmerisch aktiv, indem ich die physischen und emotionalen Empfindungen der Vergangenheit zu Geld machte. Die Leute würden eine Menge zahlen, um meine Erfahrungen so wirklichkeitsnah zu teilen, als wären es ihre – und ich könnte den Gewinn nutzen, um weitere Reisen mit der Zeitmaschine zu finanzieren. Auf diese Weise könnte ich ein erfolgreicher Unternehmer werden und damit in die oberste Gesellschaftsschicht aufsteigen. Ich würde mir den großen Irdischen Traum erfüllen, von dem alle schwärmen.

Eine weitere Spezialität, die ich aus der Vergangenheit in die Jetztzeit transferieren würde, wäre musikalische Freiheit. In früheren Epochen gab es wenige oder gar keine Restriktionen für das Musizieren; manchmal durftest du ganz nach Herzenslust einfach Krach machen. Die Menschen konnten sich anhören, was immer sie wollten. Ihre Musik mutete ganz anders an als das unechte keimfreie Gesäusel von heute, das (Wie bitte? Ja, ich nehme Gemüse mit Spreckeln und Tintsch) per Computer aus alten Konserven zusammengepanscht wird. Ihre Musik war lebendig und authentisch, und ich möchte wissen, wie sie klang. Ich würde natürlich Ohrenschützer tragen, denn ich will nicht wie meine Vorfahren riskieren, am Ende den Gehörsinn einzubüßen!