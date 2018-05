"Das Leben ist ein Marathon, kein Sprint." Mit diesen Worten brachte es der Seminarleiter auf den Punkt. Zuvor hatte der Coach anhand von Fallbeispielen aus seinem reichen Erfahrungsschatz veranschaulicht, dass untergehe, wer mit kurzzeitigem Vollgas Erfolge im Job erzielen wolle. Große Leistungen beruhten fast immer auf unzähligen kleinen Schritten inklusive so mancher Rückschläge. Kein Surfen auf Erfolgswellen, die eine günstige Brise beschert, sondern ein ruhiger Schwimmzug nach dem anderen – und ab und zu etwas Wasser in der Nase, so könnte man mit Blick auf unser Covermotiv sagen. Ich habe damals aus dem Workshop für Führungskräfte mitgenommen, dass Menschen auch bei widrigen Winden und Wellengang Kurs halten, wenn sie einen langen Atem und Spaß bei der Sache haben.

Der Artikel von Patricia Thivissen ab S. 12 bestätigt diese Sicht. Die Journalistin stellt in unserer Titelgeschichte ein viel diskutiertes Modell der amerikanischen Psychologin Angela Duckworth vor. Deren Buch "Grit. The Power of Passion und Perseverance" (deutsche Fassung: "Grit. Die neue Formel zum Erfolg") eroberte 2016 die Bestsellerliste der "New York Times". Der titelgebende Begriff "Grit" bezeichnet im Englischen in etwa das, was wir im Deutschen "Mumm" oder "Biss" nennen. Wenn Sie hier sowohl an "sich festbeißen" als auch an "genüsslich zubeißen" denken, haben Sie Duckworths Konzept bereits bildhaft vor Augen. Denn es besagt, dass das Zusammenspiel von Hartnäckigkeit und Leidenschaft den Weg zum Erfolg im Leben weist. In ihren Studien konnte sie unter anderem zeigen, dass ein hohes Maß beider Eigenschaften gute Leistungen treffsicherer vorhersagt als beispielsweise ein hoher Intelligenzquotient.

Spüren Sie in sich eine anhaltende Leidenschaft für "Ihr Ding", egal, was dies im Einzelfall ist? Und bleiben Sie auch bei Rückschlägen am Ball oder erachten diese gar als besonderen Ansporn? Falls Sie beides mit Ja beantworten, sind Sie vermutlich bereits mit einer guten Portion Grit ausgestattet. Falls nein: Angela Duckworth ist davon überzeugt, dass jeder seine Beharrlichkeit trainieren kann. In diesem Sinne: Bleiben Sie dran!

Herzlich grüßt Ihr