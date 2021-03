Gesellschaft: Die digitale Manipulation

De Domenico, M. et al.: Bots increase exposure to negative and inflammatory content in online social systems. PNAS 115, 2018

Ferrara, E., Yang, Z.: Measuring emotional contagion in social media. PLoS One 10, 2015

Menczer, F. et al.: The spread of low-credibility content by social bots. Nature Communications 9, 2018

Menczer, F. et al.: Social influence and unfollowing accelerate the emergence of echo chambers. Journal of Computational Social Science 1, 2020

Menczer, F. et al.: Uncovering coordinated networks on social media. Proceeding AAAI International Conference on Web and Social Media (ICWSM), 2021