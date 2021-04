Metaforschung: Kulturwandel in der Biomedizin

Auf einen Blick Ruf nach Reformen Ein großer Anteil der biomedizinischen Studien hat methodische Mängel. Viele Forscher sehen das Fach daher in einer Krise. Die häufigsten Defizite sind: schlechtes Versuchsdesign, unsaubere Statistik, selektive Wiedergabe von Daten und das einseitige Publizieren von positiven Ergebnissen. Weltweit arbeiten Forschungsförderer, Verlage und Forschungsinstitutionen auf einen Kulturwandel in der Biomedizin hin, um diese Defizite abzustellen.

Sind tatsächlich die meisten publizierten Forschungsergebnisse falsch, wie der weithin bekannte Epidemiologe John Ioannidis 2005 in der Fachzeitschrift »PLOS Medicine« schrieb? Warum verkünden Forscher so häufig Durchbrüche in der Behandlung wichtiger Krankheiten, von denen man später nichts mehr hört? Wo sind die versprochenen Heilungen durch Stammzelltherapien, Nanopartikel oder molekulargenetische »Designerdrogen« geblieben?

In der Tat mehren sich die Hinweise, dass die biomedizinische Forschung ein Problem hat. Es fing so um das Jahr 2010 mit Beschwerden aus der Pharmaindustrie an: Man könne viele Ergebnisse der universitären Forschung, die in renommierten Journalen erschienen sind, in eigenen Stu­dien nicht reproduzieren, also bestätigen. Die weltweit wohl angesehenste und älteste Fachzeitschrift der Medizin, »The Lancet«, äußerte 2014 die Ansicht, dass wohl 85 Prozent der biomedizinischen Forschung Müll seien. Und Ioannidis' Artikel zur mangelnden Korrektheit publizierter Arbeiten gehört seit Jahren zu den meistzitierten in der Biomedizin. Die Argumente des Epidemiologen sind bis heute nicht ernsthaft widerlegt worden.

Laden... © Spektrum der Wissenschaft, nach Baker, M.: Is there a reproducibility crisis? Nature 533, 2016 (Ausschnitt) Haben wir eine Reproduzierbarkeitskrise?

Mehrere systematische Untersuchungen der zurückliegenden Jahre haben belegt, dass es um die Robustheit und Verlässlichkeit biomedizinischer Forschungsergebnisse nicht zum Besten steht. Dies verunsichert Wissenschaftler mittlerweile deutlich. Bei einer Umfrage der Fachzeitschrift »Nature« im Jahr 2016 unter beinahe 1600 Forscherinnen und Forschern gab mehr als jede(r) Zweite an, die Versuchsergebnisse von Kollegen – sowie sogar die eigenen Resul­tate! – in Folgeexperimenten nicht reproduzieren zu können. Etliche Wissenschaftler sehen die biomedizinische Forschung derzeit in einer Reproduzierbarkeitskrise.

Aber wie passt das alles damit zusammen, dass die biomedizinische Forschung durchaus fantastische Erfolge feiert? Ihr verdanken wir Antibiotika, Insulinpräparate, Impfungen, Organtransplantationen, Antiepileptika, Antiparkinsonmittel, Blutdrucksenker, Blutreinigungsverfahren bei Nierenversagen, Arzneistoffe zur gezielten Beeinflussung der Immunfunktion, bildgebende Diagnoseverfahren wie Computertomografie und MRT und vieles mehr. Zudem Cholesterinsenker, magenschützende Protonenpumpen­blocker, HIV-Therapie, Antikörper und maßgeschneiderte Immunzellen für die Krebsbehandlung … Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Auf die biomedizinische Forschung setzen wir weiterhin berechtigte Hoffnungen, wenn es um die Lösung akuter globaler Gesundheitsprobleme wie der aktuellen Covid-19-Pandemie geht.

Es mehren sich die Hinweise, dass die biomedizinische Forschung ein Problem hat

Die Resultate biomedizinischer Forschung haben es nicht nur ermöglicht, die Lebenserwartung drastisch zu erhöhen, sondern auch, unsere Lebensqualität im Alter zu verbessern. Allen Warnungen zum Trotz, dass wir wegen des demografischen Wandels mit einer massiven Zunahme altersbedingter Erkrankungen rechnen müssten, ist diese Prognose bisher nicht eingetreten. Im Gegenteil, die Krankheitslast und Sterblichkeit vieler Volkskrankheiten, etwa Schlaganfall und Herzinfarkt, hat aufs Lebensalter bezogen sogar deutlich abgenommen. Diese Erfolge beruhen ganz wesentlich auf einem vertieften Verständnis von Krankheitsmechanismen, aus dem sich effektive Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung entwickeln ließen. Und nun schicken sich Big Data, personalisierte Medizin sowie künstliche Intelligenz an, uns noch älter werden und dabei gesünder bleiben zu lassen.

Die gefürchtete Hürde zwischen dem Labor und der Klinik

Warum steckt die Biomedizin dennoch in der Krise? Zunächst ist es ein generelles Problem vieler medizinischer Fächer, dass ihre Grundlagenforschung ständig neue, auf den ersten Blick viel versprechende und teils spektakuläre Ansätze für Diagnose- und Therapieverfahren findet, die aber scheitern, sobald sie in klinischen Studien an Menschen erprobt werden. Fachleute bezeichnen das als translationalen Block, weil die Umsetzung (Translation) der Ergebnisse aus den vorklinischen Experimenten in den klinischen Alltag häufig nicht funktioniert. Mediziner, die etwa in der Alzheimer- oder der Stammzellforschung arbeiten, kennen das zur Genüge: Grundlagenexperimente führen zu aufregenden Ergebnissen und tollen Publikationen, doch bei den Patienten kommt davon sehr wenig an.