Radarsignale: Ein See unter dem Marsgletscher

Viele Male haben Planetenforscher bereits Hinweise darauf gefunden, dass es das Element des irdischen Lebens auch auf dem Mars vorhanden ist. Vor mehr als drei Milliarden Jahren existierten wohl reißende Flüsse und vermutlich sogar ein Ozean auf dem Roten Planeten. Heute sind davon immerhin noch große Mengen Wassereis übrig. Während die Fachwelt darüber diskutiert, ob während des Marssommers hier und da feuchte Schlammlawinen Sanddünen herunterrutschen, präsen­tieren italienische Planetologen nun einen Befund, der solche Beobachtungen in den Schatten stellen dürfte. Das Team um Roberto Orosei vom Nationalinstitut für Astrophysik in Bologna berichtet: Unter dem Eispanzer des Marssüdpols, in 1,5 Kilometer Tiefe, könnte es ein gut 20 Kilometer großes Reservoir flüssigen Wassers geben. Einen waschechten Marssee also. Ist das der Ort, auf den ESA, NASA und andere Raumfahrtagenturen zukünftig ihre Suche nach lebensfreundlichen Orten auf dem Mars richten sollten? …