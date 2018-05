Höhlenfische der Art Astyanax mexicanus verfügen über eine Eigenschaft, um die sie vermutlich viele Diabetespatienten beneiden: Die Salmler haben zwar dauerhaft hohe Blutzuckerwerte – gesundheitliche Schwierigkeiten bereitet ihnen das allerdings nicht. Im Gegenteil: Ihr ungewöhnlicher Zuckerstoffwechsel hilft ihnen wahrscheinlich dabei, in ihrem extrem nahrungsarmen Lebensraum zu existieren, berichtet ein Team um Nicolas Rohner vom Stowers Institute for Medical Research in Kansas City (USA) …