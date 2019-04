Tokophobie: Die Angst vor der Entbindung

Ayers, S. et al.: The aetiology of post-traumatic stress following childbirth: a meta-analysis and theoretical framework. Psychological Medicine 46, S. 1121-1134, 2016

Göbel, A. et al.: The association between maternal-fetal bonding and prenatal anxiety: An explanatory analysis and systematic review. Journal of Affective Disorders 239, S. 313-327, 2018

Hofberg, K., Brockington, I.: Tokophobia: an unreasoning dread of childbirth. A series of 26 cases. The British Journal of Psychiatry 176, S. 83-85, 2000

Larsson, B.: Treatment for childbirth fear with a focus on midwife-led counselling. A national overview, women’s birth preferences and experiences of counselling. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1341, 2017

Nilsson, C. et al.: Definitions, measurements and prevalence of fear of childbirth: a systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth 18, 28, 2018

O’Connell, M. A. et al.: Worldwide prevalence of tocophobia in pregnant women: systematic review and meta-analysis. Acta Obstectricia et Gynaecologica Scandinavia, DOI: 10.1111/aogs.13138, 2017

Olieman, R. M. et al.: The effect of an elective cesarean section on maternal request on peripartum anxiety and depression in women with childbirth fear: a systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth 17, 195, 2017

Reck, C. et al.: The influence of general anxiety and childbirth-specific anxiety on birth outcome. Archives of Women’s Mental Health 16, S. 363-369, 2013

Stoll, K. et al.: A systematic review of nonpharmacological prenatal interventions for pregnancy-specific anxiety and fear of childbirth. Birth 45, S. 7-18, 2018

Techniker Krankenkasse: Geburtenreport. Eine Routinedatenanalyse zu Kaiserschnitt und Frühgeburt, 2017

Toohill, J. et al.: A cost effectiveness analysis of midwife psycho-education for fearful pregnant women – a health system perspective for the antenatal period. BMC Pregnancy and Childbirth 17, 217, 2017

Toohill, J. et al.: A Randomized Controlled Trial of a Psycho-Education Intervention by Midwives in Reducing Childbirth Fear in Pregnant Women. Birth 41, S. 384-394, 2014

Van den Bergh, B. R. H. et al.: Prenatal stress and the developing brain: Risks for neurodevelopmental disorders. Development and Psychopathology 30, S. 743-762, 2018

Wallwiener, S. et al.: Psychische Belastungen in der Schwangerschaft. Frauenarzt 59, S. 760-764, 2018