Cohen, B. A. et al.: Support for the Lunar Cataclysm Hypothesis from Lunar Meteorite Impact Melt Ages. In: Science 290, S. 1754–1756, 2000

Gomes, R. et al.: Origin of the Cataclysmic Late Heavy Bombardment Period of the Terrestrial Planets. In: Nature 435, S. 466–469, 2005

Morbidelli, A. et al.: A Sawtooth-like Timeline for the First Billion Years of Lunar Bombardment. In: Earth and Planetary Science Letters 355–356, S. 144–151, 2012

Morbidelli, A. et al.: The Timeline of the Lunar Bombardment: Revisited. In: Icarus 305, S. 262.272, 2018

Watson, E. B., Harrison, T. M.: Zircon Thermometer Reveals Minimum Melting Conditions on Earliest Earth. In: Science 308, S. 841–844, 2005