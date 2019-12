Wahrnehmung: In dunklen Räumen ist Kälte unangenehmer

Die Menge an Tageslicht beeinflusst offenbar, wie wir Temperaturen wahrnehmen. Wissenschaftler um Giorgia Chinazzo von der Ecole polytechnique fédérale in Lausanne ließen 42 Männer und 42 Frauen verschiedene Aufgaben in einem Raum erledigen, dessen Temperatur und Lichtverhältnisse sie genauestens manipulieren konnten. Mal mussten die Teilnehmer bei 19 Grad arbeiten, mal bei 23 oder 27 Grad. Manchmal strömte helles Tageslicht in dem Raum ein, manchmal war es gedämpft oder das Zimmer relativ stark abgedunkelt …