Motivation: Ist das Ende einer Aufgabe abzusehen, arbeiten wir besser

Arbeit und kein Ende in Sicht – das kennen viele. Für unsere Motivation ist das nicht unbedingt hilfreich. Das belegt auch ein Experiment von Wissenschafftlern um Maayan Katzir von der Universität in Tel Aviv. In einem Versuch mit 64 Studierenden stellten die Forscher fest: Wer weiß, dass er mit einer Aufgabe bald fertig ist, arbeitet schneller und besser. Das Team ließ die Versuchspersonen einen Test absolvieren, der deren geistiger Leistungsfähigkeit einiges abverlangte. Er bestand aus mehreren verschiedenen Aufgaben, die sich in Blöcken immer wiederholten. Nebenbei mussten die Probanden diverse Ablenkungen ignorieren. Wer besonders gut abschnitt« …