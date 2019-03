Technik: Laser als Klangprojektor

Forscher haben einen Laser in einen rudimentären »Klangprojektor« verwandelt. Dieser kann akustische Informationen über mehrere Meter hinweg tragen und sie dann in einem wenige Millimeter großen Volumen in Form von Schallwellen freisetzen. Mit dem Verfahren könnten sich eines Tages Botschaften gezielt ins Ohr eines Empfängers übermitteln lassen, weshalb sich unter anderem Geheimdienste und das Militär für die Technik interessieren ...