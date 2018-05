Hitzewellen gibt es nicht nur an Land: Im Meer bedrohen Episoden ungewöhnlich hoher Wassertemperaturen mitunter ganze Ökosysteme. Offenbar treten solche marinen Hitzewellen im Zuge des Klimawandels öfter auf als noch vor 100 Jahren, hat jetzt eine Arbeitsgruppe um den kanadischen Ozeanografen Eric C. J. Oliver von der Dalhousie University in Halifax herausgefunden. Die Häufigkeit habe zwischen 1925 und 2016 im Meer um 34 Prozent zugenommen, auch währten die Heißphasen im Durchschnitt um 17 Prozent länger, berichten die Forscher. Seit 1982 scheint sich der Trend zudem beschleunigt zu haben …