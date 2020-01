Sexualität: Mit welchen Anmachsprüchen Frauen am besten flirten

Welche Strategien für Männer auf Partner­suche am vielversprechendsten sind, haben Wissenschaftler bereits viele Male untersucht – vor allem, wenn es um so genannte »pick-up lines« geht, die das Eis gleich zu Beginn brechen sollen. Ein Team um Maryanne L. Fisher von der Saint Mary’s University in Halifax, Kanada, hat sich nun die bisher kaum beachtete umgekehrte Frage gestellt: Mit welchen Anmachsprüchen können Frauen bei Männern besonders gut punkten? …