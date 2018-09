Eine internationale Arbeitsgruppe um Efrem Braun von der University of California in Berkeley hat erstmals negativ gekrümmte Kohlenstoffgitter aufgespürt. Bei diesen »Schwarziten« handelt es sich um dreidimensionale Strukturen, deren Außenflächen aus einlagigem Graphen bestehen, das aber an jedem Punkt der Oberfläche sattelförmig nach innen gewölbt ist …