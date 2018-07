Asif, M. S. et al.: FlatCam: Thin, Lensless Cameras Using Coded Aperture and Computation. In: IEEE Transactions on Computational Imaging 3, S. 384–397, 2017

Cossairt, O. et al.: When Does Computational Imaging Improve Performance? In: IEEE Trasactions on Image Processing 22, S. 447–458, 2013

Stork, D. G., Gill, P. R.: Optical, Mathematical and Computational Foundations of Lensless Ultra-Miniature Diffractive Imagers and Sensors. In: International Journal on Advances in Systems and Measurements 7, S. 201–208, 2014

Tseng, D. O. et al.: Lensfree Microscopy on a Cellphone. In: Lab on a Chip 10, S. 1787–1792, 2010