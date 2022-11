Nobelpreis für Chemie: Ein Baukasten für Reaktionen

Dube, D. H., Bertozzi, C. R.: Metabolic oligosaccharide engineering as a tool for glycobiology. Current Opinion in Chemical Biology 7, 2003.

Kolb, H. C. et al.: Click chemistry: Diverse chemical function from a few good reactions. Angewandte Chemie 40, 2001

Tornøe, C. W. et al: Peptidotriazoles on solid phase: [1,2,3]triazoles by regiospecific copper(i)catalyzed 1,3-dipolar cycloadditions of terminal alkynes to azides. Journal of organic chemistry 67, 2002