Passive Aggression: Hinterrücks zum Ziel

Passive Aggression ist eine verdeckte Form der Aggression, die in der Regel dazu dient, andere zu manipulieren, ohne dass sie dies bemerken.

Wer an einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung leidet, kann dieses Verhalten kaum kontrollieren und eckt an. Andere reagieren darauf am besten, indem sie ihr Problem mit dieser Taktik offen ansprechen.