Quantenphysik: Aufbruch in neue Dimensionen

Fröhlich, J., Pedrini, B: New applications of the chiral anomaly. In: Fokas, A., Grigoryan, A., Kibble, T., Zegarlinski, B. (Hg.): Mathematical Physics 2000, Imperial College Press, 2000

Von Klitzing, K., et al.: New method for high-accuracy determination of the fine-structure constant based on quantized Hall resistance. Physical Review Letters 6, 1980

Kraus, Y. E., et al.: Four-dimensional quantum Hall effect in a two- dimensional quasicrystal. Physical Review Letters 111, 2013

Lohse, M. et al.: Exploring 4D quantum Hall physics with a 2D topological charge pump. Nature 553, 2018

Lohse, M. et al.: A Thouless quantum pump with ultracold bosonic atoms in an optical superlattice. Nature Physics 12, 2016

Thouless, D. J.: Quantization of particle transport. Physical Review B 27, 1983

Zhang, S.-C., Hu, J.: A four-dimensional generalization of the quantum Hall effect. Science 294, 2001

Zilberberg, O. et al.: Photonic topological boundary pumping as a probe of 4D quantum Hall physics. Nature 553, 2018