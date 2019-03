Topologie: Möbiusbänder trotzen der Unendlichkeit

Dieser Aufgabe nahm sich Frolkina 2018 an. Sie bewies, dass sich das Ergebnis von Grushin und Palamodov auch auf wilde Einbettungen übertragen lässt. Das heißt, überabzählbar viele Möbiusbänder – seien sie zahm oder wild – passen nicht in einen unbegrenzten dreidimensionalen Raum. Um das zu zeigen, zerlegte sie die eingebetteten Flächen und untersuchte, wie sich diese daraus ergebenden Stücke im Raum einfügen können. Zudem verallgemeinerte die Forscherin ihre Resultate auch auf höhere Dimensionen: Sie belegte, dass immer nur abzählbar viele nichtorientierbare n-dimensionale »Flächen«, so genannte Mannigfaltigkeiten, Platz in einem (n + 1)-dimensionalen Raum finden, wenn n größer ist als drei.

Allerdings bezog sich der zweite Teil ihrer Arbeit bloß auf zahme Einbettungen. Als Sergey Melikhov vom Steklow-Institut für Mathematik in Moskau Frolkinas Veröffentlichung für das »Journal of Knot Theory and Its Ramifications« begutachtete, fiel ihm ein Weg ein, ihre Ergebnisse zu erweitern. Er lud daraufhin einen kurzen Beitrag auf dem Preprint-Server arxiv.org hoch, in dem er auch im hochdimensionalen Fall die Einschränkung auf zahme Einbettungen beseitigte. Dazu nutzte er algebraische Methoden, die in diesem Kontext zwar abstrakter sind, aber dafür mächtiger.

Insgesamt haben die neuesten Ergebnisse gezeigt, dass es niemals einen Weg geben wird, überabzählbar viele nichtorientierbare Objekte in einen unbegrenzten Raum zu stopfen – egal wie kreativ man dabei vorgeht. Das könnte Auswirkungen auf die Knotentheorie haben, die vor lauter offener Fragen strotzt. Denn die meisten Knoten sind wild in ihre Umgebung eingebettet, was oftmals unsere Vorstellungskraft sprengt.