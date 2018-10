Weit verzweigt

Diese Aufnahme von Thomas Deerinck von der University of San Diego in Kalifornien zeigt einen Ausschnitt aus dem Kleinhirn einer Ratte in 400-facher Auflösung. Eine Reihe grün gefärbter Purkinje-Zellen, die zu den komplexesten und weitverzweigtesten Neuronen des Gehirns gehören, grenzt an eine Schicht von Gliazellen (pink) an. DNA und RNA sind in Blau dargestellt. Deerinck beschäftigt sich mit der Darstellung biologischer Phänomene auf Zellebene durch hochauflösende Licht- und Elektronenmikroskopaufnahmen. Er gewann für seine Arbeit den Lennart Nilsson Award 2018, der jedes Jahr für Wissenschaftsfotografie vergeben wird.