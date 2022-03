Meereskunde: Kinderstube unterm Eis

Ein überraschender Fund gelang einem Team des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts in der Antarktis. An Bord des Forschungsschiffs »Polarstern« hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Autun Purser im Februar 2021 den Meeresboden in der Nähe des Filchner-Schelfeis im Süden des Weddellmeers mit einem Kameraschlitten (Ocean Floor Observation and Bathymetry System) erkundet. Als die Crewmitglieder die per Glasfaser übertra­genen Livebilder aus etwa 500 Meter Wassertiefe sahen, trauten sie kaum ihren Augen: Ein riesiges Brutgebiet von Eisfischen kam zum Vorschein, endlos reihte sich Nest an Nest, die meisten davon von einem Fisch bewacht.

Jonahs Eisfisch (Neopagetopsis ionah), wie die hier ansässige Spezies heißt, gehört zur Familie der Krokodileisfische aus der weiteren Verwandtschaft der Barsche und stellt zumindest während ihrer Fortpflanzungszeit einen wesentlichen Bestandteil der antarktischen marinen Biomasse, obwohl jedes einzelne Tier gerade einmal die Größe einer ausgewachsenen Bachforelle erreicht …