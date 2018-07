Als ich einmal auf jemanden wartete, ging ich vor der leicht konvex gebauten Glasfront eines Gebäudes auf und ab. Dabei blendete mich die hell erleuchtete Pflasterung des Gehwegs. Hier warf gerade eines der Fensterelemente die Sonnenstrahlen auf die Steine. Normalerweise nehmen wir deren Eigenfarbe wahr, weil sie das Licht diffus in viele Richtungen reflektieren. An der betreffenden Stelle jedoch geriet das Sonnenlicht auf zwei verschiedene Weisen in meine Augen: Die diffuse Reflexion überlagerte sich mit einer spiegelnden.

Diese Aufhellung verschwand allmählich, als ich mich von ihr wegbewegte. Dafür tauchte – zunächst schemenhaft, dann immer intensiver – ein weiterer Streifen durch die Rückstrahlung der nächsten Scheibe auf. Sie erreichte ihre maximale Helligkeit im Reflexionswinkel des dort gespiegelten Lichts …