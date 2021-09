Amphibiensterben: Abgesang der Frösche

Die Nacht ist angebrochen, und der starke Regen lässt langsam nach. Von überall her schallen jetzt die unterschiedlichsten Froschrufe: Tiefes Knurren wird begleitet von insektenähnlichem Zirpen und schrillem Pfeifen. Hinzu kommen vereinzelte »Raaaak«-Laute, und aus den Bäumen über mir höre ich ein metallisches »Ping« sowie ein dumpfes »Gog-gog«. Es ist der 6. Juni 1992. Ich bin im Bergregenwald von Selva Negra im zentralen Hochland von Nicaragua unterwegs. Die Regenzeit hat vor ein paar Tagen begonnen und die Fortpflanzung der Frösche in Gang gebracht. In dieser Nacht zähle ich knapp 20 verschiedene Arten. Manche Exemplare sitzen am Ufer eines großen Tümpels, andere treiben auf seiner Wasseroberfläche, klammern sich an dünne Schilfhalme in der Ufervegetation oder sitzen auf Steinen eines Bachbetts. Ich entdecke die Amphibien im Pflanzendickicht, in Steinhaufen oder erspähe sie in drei bis fünf Meter Höhe in Bäumen. Ich bin umzingelt von Fröschen.

In den 1990er Jahren besuchte ich die Region um Selva Negra mindestens einmal jährlich, um Studien an Amphibien und Reptilien durchzuführen. Der starke Rückgang vieler Froschpopulationen in dieser Zeit ist mir bis heute schmerzlich in Erinnerung geblieben. Während ich bei meinen ersten Reisen nach Nicaragua zum Beispiel Arten des Craugastor-rugulosus-Komplexes noch häufig entlang von Bächen antraf, fand ich in den Folgejahren immer weniger, bis sie plötzlich vollständig verschwunden waren. Zunächst habe ich das Fehlen einzelner Arten einer natürlichen Fluktuation im Rahmen der Populationsdynamik zugeschrieben. Doch als es im Wald von Selva Negra kontinuierlich stiller wurde, dämmerte mir, dass sich etwas dauerhaft verändert hatte.

Amphibien einschließlich ihrer Larven spielen eine wichtige Rolle in terrestrischen und Süßwasserökosystemen weltweit. Ohne sie funktionieren die Energieflüsse und das Nährstoffrecycling dort nicht mehr richtig. Dementsprechend hat ihr Verschwinden erhebliche ökologische Folgen auf Flora und Fauna.

Auf einen Blick Schutz für Amphibien Seit den 1990er Jahren häufen sich die Berichte über ein Froschsterben aus ganz unterschiedlichen Teilen der Erde. Um die Jahrtausendwende wird klar: Eine Pilzerkrankung ist schuld. Inzwischen erholen sich einzelne Populationen wieder von der Seuche. Dennoch sinkt die Anzahl der Amphibien auf unserem Planeten stetig, da der Mensch vielerorts ihre Lebensräume zerstört. Naturreservate spielen eine Schlüsselrolle, um die Tiere vor dem Aussterben zu bewahren. Zusätzlich gilt es aber, Umwelt- und Klimaschutz noch deutlich intensiver zu betreiben als bisher.

Daher waren wir Biologen und Naturforscher alarmiert, als in den 1990er Jahren auch aus anderen Regionen Nachrichten über zusammenbrechende Froschpopulationen kamen, vor allem aus weiteren lateinamerikanischen Ländern und Australien. Manche Arten verschwanden sogar ganz von der Bildfläche und wurden als ausgestorben eingestuft. Selbst Naturschutzgebiete, in denen der Lebensraum unverändert in sehr gutem Zustand erschien, blieben nicht verschont.