Quantenphysik: Ein verdrehtes Material spaltet Elektronen

Exklusive Übersetzung aus

Die Suche nach neuen Teilchen wird normalerweise mit riesigen unterirdischen Teilchenbeschleunigern in Verbindung gebracht. Sie kann aber auch in normalen Laboren stattfinden, in denen Festkörper auf extrem niedrige Temperaturen abgekühlt werden. Die komplizierten Wechselwirkungen zwischen den unzähligen Elektronen in diesen Stoffen führt zu faszinierenden Phänomenen.

Ein Beispiel dafür ist der fraktionale Quanten-Hall-Effekt. Ein starkes Magnetfeld bringt die Elektronen in manchen zweidimensionalen Materialien dazu, sich so zu verhalten, als würden sie sich in drei (oder mehr) neue Teilchen aufspalten. Diese besonderen Teilchen, so genannte Anyonen, könnten künftig eine wichtige Rolle in der Quanteninformatik spielen. Sie könnten eine neue Art von Quantencomputer ermöglichen, die deutlich robuster sind als herkömmliche Modelle. Das dafür erforderliche Magnetfeld stellt allerdings ein Hindernis dar. Aber es gibt Hoffnung: Ende September 2023 ist es mehreren Forschungsgruppen gelungen, den fraktionalen Quanten-Hall-Effekt ohne äußeres Magnetfeld zu beobachten, wie sie in vier verschiedenen Veröffentlichungen berichten.