Mpemba-Effekt: Friert heißes Wasser schneller als kaltes?

Lu traf Oren Raz, der heute am Weizmann Institute of Science in Israel statistische Nichtgleichgewichtsmechanik studiert, und sie begannen, einen Forschungsansatz zu entwickeln, um den Mpemba-Effekt allgemein zu untersuchen, nicht nur in Wasser. In ihrer 2017 in den »Proceedings of the National Academy of Sciences« (PNAS) veröffentlichten Arbeit modellierten sie die zufällige Dynamik von Teilchen und zeigten, dass es im Prinzip Nichtgleichgewichtsbedingungen geben kann, unter denen der Mpemba-Effekt und seine Umkehrung auftreten. Die abstrakten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Bestandteile eines heißeren Systems auf Grund ihrer höheren Energie in der Lage sind, mehr mögliche Konfigurationen einzunehmen, und daher Zustände annehmen, die als eine Art Umleitung dienen. Sie ermöglichen es dem heißen System, ein kühleres zu überholen, während beide in einen kälteren Endzustand fallen.

»Wir alle haben die naive Vorstellung, dass sich die Temperatur gleichmäßig ändert«, sagt Raz. »Man beginnt bei einer hohen Temperatur und gelangt über eine mittlere zu einer niedrigen Temperatur.« Aber bei etwas, was aus dem Gleichgewicht gebracht wird, »kann man nicht wirklich sagen, dass das System eine Temperatur hat«, und »deshalb kann man seltsame Abkürzungen nehmen«.

Die zum Nachdenken anregende Arbeit weckte das Interesse anderer, darunter eine spanische Gruppe, die begann, so genannte körnige Flüssigkeiten zu simulieren – Ansammlungen starrer Partikel wie Sand oder Samen, die wie Flüssigkeiten fließen können. Die Forscher zeigten, dass auch diese mpembaähnliche Effekte aufweisen.

Die statistische Physikerin Marija Vucelja von der University of Virginia fragte sich zudem, wie verbreitet das Phänomen ist: »Könnte es sogar für die Optimierung von Heiz- und Kühlprozessen nützlich sein?« In einer Studie aus dem Jahr 2019 fanden sie, Raz und zwei Koautoren heraus, dass der Mpemba-Effekt in einem beträchtlichen Anteil ungeordneter Materialien wie etwa Glas auftreten kann. Auch wenn Wasser kein solches System ist, umfassten die Ergebnisse eine enorme Vielfalt an möglichen Substanzen.