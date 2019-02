Fundstück im Seeleopardenkot : USB-Stick-Besitzerin hat sich gemeldet

Kotproben von Seeleoparden enthalten vielfältige Informationen über Lebensweise und Gesundheit der Tiere, allerdings in der Regel nicht auf einem USB-Stick gespeichert. Als neuseeländische Wildtierbiologen darum kürzlich einen solchen Digitalspeicher in einer Kotprobe fanden, machten sie sich direkt auf die Suche nach dem ursprünglichen Besitzer des Sticks. Glücklicherweise waren die Daten noch lesbar, die abgespeicherten Filmaufnahmen zeigten zwei Seelöwenjungtiere und den Bug eines Kajaks, von dem aus die Szene gefilmt worden war. »Wer hat diese Aufnahmen gemacht?«, fragten die Forscher des National Institute of Water and Atmospheric Research (Niwa) schließlich auch öffentlich.

