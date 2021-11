Toxoplasmose: Parasit am Steuer

Einige Arbeiten fanden Hinweise darauf, dass eine latente Toxoplasmose die Mimik und Gestik verlangsamt. Betroffenen falle es zudem schwerer, sich zu konzentrieren. Der Parasit könnte auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen, wie eine Arbeitsgruppe um Thomas Cook von der Mercyhurst University in Erie 2015 zeigte. Seropositive Frauen, die an der Untersuchung teilnahmen, waren nach eigener Aussage aggressiver als nicht infizierte Personen. Männer beschrieben sich hingegen im Vergleich als impulsiver.

Ergebnisse einer 2019 veröffentlichten Studie geben Hinweise darauf, dass eine Infektion mit T. gondii risikofreudiger macht. Forschende um Mieszko Olczak von der Medizinischen Universität Warschau untersuchten das Gehirn von 97 Männern, die mit durchschnittlich 49 Jahren verstorben waren. 42 der Personen waren durch besonders riskantes, unvernünftiges Verhalten zu Tode gekommen – die meisten hatten einen Verkehrsunfall verursacht. Bei ihnen fanden die Forscher häufiger Parasiten-DNA als bei jenen, deren Tod nicht im Zusammenhang mit waghalsigen Aktionen stand. Auf Grund ihrer Befunde empfahlen die Autoren sogar Toxoplasmose-Screenings für Piloten, Fluglotsen und Berufskraftfahrer.

Die Parasiten wirken auf verschiedene Arten auf das Wirtshirn ein – etwa indem sie das Immunsystem aktivieren oder die Hirnstruktur sowie die Ausschüttung von Neurotransmittern verändern

In einer aktuellen Studie werteten Arjen Sutterland und seine Kollegen von der Universität Amsterdam 24 Arbeiten über den Zusammenhang zwischen T. gondii und unnatürlichen Toden aus. Ihrer Analyse zufolge könnten bis zu 17 Prozent der Verkehrsunfälle und 10 Prozent aller Suizidversuche auf das Konto des Parasiten gehen. Die Autoren merken jedoch an, dass die meisten Arbeiten den Einfluss der Lebensumstände nicht miteinbezogen hatten. Menschen aus ärmeren Haushalten kommen nämlich häufiger durch Unfall und Suizid ums Leben und infizieren sich zugleich eher mit T. gondii. Es sei also nicht auszuschließen, dass es sich um Scheinkorrelationen handelt.

Auslöser oder Konsequenz?

Daten einer 2012 veröffentlichten Untersuchung von Cosme Alvarado-Esquivel von der Universidad Juárez del Estado de Durango in Mexiko sprechen allerdings gegen dieses Argument. Sie deuteten auf einen Zusammenhang zwischen Arbeitsunfällen und der Menge an T.-gondii-Antikörpern im Blut hin – allerdings nur bei einkommensschwachen Personen. Das Forschungsteam spekulierte, dass diese auf Grund von Mangelernährung stärker unter der Infektion litten.

Hier stellt sich jedoch die Henne-Ei-Frage: Macht eine Toxoplasmose anfälliger für bestimmte Umstände, oder verhält es sich genau andersherum? Einige Kriterien helfen dabei, das abzuschätzen. So sollte ein vermuteter Zusammenhang biologisch plausibel sein, was beim Einfluss von T. gondii auf neuronale Funktionen zutrifft. Die Parasiten wirken nämlich auf verschiedene Arten auf das Wirtshirn ein – etwa indem sie das Immunsystem aktivieren oder die Hirnstruktur sowie die Ausschüttung von Neurotransmittern verändern. Ähnliche Prozesse treten bei einer Reihe neuropsychiatrischer Erkrankungen auf, was den Verdacht nahelegt, dass der Parasit auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen könnte.

Parasitäre Psychosen

Die erste Studie zum Thema erschien 1953 und befasste sich mit einem gesteigerten Schizophrenierisiko infolge der Infektion. Mittlerweile untermauern zahlreiche Arbeiten diesen Zusammenhang. So erkranken Menschen, die T. gondii in sich tragen, fast dreimal so häufig an der psychischen Störung. Eine Hochrechnung des Epidemiologen Gary Smith von der University of Pennsylvania führt knapp 21 Prozent der Fälle auf den Parasiten zurück. Ob Katzenhalter häufiger betroffen sind, wird kontrovers diskutiert.