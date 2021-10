Beobachtungstipp: Transatlantische Schattenjagd

Das Rätsel um 2002 TC302 lösen

Bisher sind mehr als 90 Stationen in Europa und Nordamerika bereit, die Bedeckung zu verfolgen. Durch die unterschiedlichen Werte für den Durchmesser des Transneptunobjekts ist die reale Pfadbreite ungewiss. Daher ist es äußerst wichtig, auch weit außerhalb des berechneten Pfads zu beobachten. Nur so kann das Schattenprofil des Himmelskörpers genau bestimmt werden, um Rückschlüsse auf seine Gestalt zu ziehen. Auch sollte der Zeitpunkt der Bedeckung bloß als ein mittlerer Richtwert angesehen werden. Verschiebungen in der Zeit sind genauso möglich wie in der Lage des Pfads auf der Erdoberfläche. So hat das Lucky Star Team in Paris zum Beispiel den Pfad weiter südlich berechnet, doch liegt auch Deutschland noch in der 1-Sigma-Fehlerzone. Irgendwo innerhalb dieser fast ganz Europa abdeckenden Zone findet die Bedeckung mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent statt. Idealerweise sollte die Beobachtung mindesten fünf Minuten vor dem Bedeckungszeitpunkt beginnen und ebenso lange danach durchgeführt werden. Nur so könnten Monde oder sogar ein Ring um 2002 TC302 nachgewiesen werden. Eine solche Entdeckung durch eine Sternbedeckung ist möglich. Der Nachweis von Ringen um den Zentauren (10199) Chariklo gelang durch eine Sternbedeckung.

Hier finden Sie ein Formular für die Beobachtungsmeldung. Bitte melden Sie positive wie negative Beobachtungen an: 2002tc302@iota-es.de