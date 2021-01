Beobachtungstipps: Planetenarmer Start ins Jahr

Merkur steht am 24. Januar in größter östlicher Elongation zur Sonne, der maximale Winkelabstand beträgt 18,6 Grad. Dies ist der zweitkleinste Wert in diesem Jahr; dank der steil zum Südwesthorizont stehenden Ekliptik ergibt sich aber dennoch eine passable Abendsichtbarkeit: Ab dem 15. Januar steht der Planet bei Ende der bürgerlichen Dämmerung (Sonnenstand -6 Grad, gegen 17:25 Uhr MEZ) höher als fünf Grad, die maximale Horizonthöhe von neun Grad wird am 26. Januar erreicht. Merkur ist bis zum Monatsende sichtbar, seine scheinbare Helligkeit sinkt dabei von -0,9 mag am 15. auf 0,9 mag am 31. Januar. Zwischen dem 8. und dem 12. des Monats begegnet Merkur – allerdings bei sehr tiefem Horizontstand beziehungsweise dämmerungshellem Himmel – zuerst Saturn und dann Jupiter (siehe Bild unten). Die 1,5 Tage alte Mondsichel steht am Abend des 14. Januar 3,9 Grad südöstlich von Merkur.

Venus lässt sich im Januar, -3,9 mag hell, in der Morgendämmerung tief im Südosten auffinden. Sie nähert sich ostwärts der Sonne und verschwindet im Lauf des Monats von der Himmelsbühne: Ihre obere Konjunktion erreicht sie zwar erst Ende März, die am Morgenhimmel flach stehende Ekliptik lässt unsere Nachbarin aber schon Ende Januar im Sonnenlicht verblassen. Bereits ab der zweiten Januarwoche steht Venus weniger als vier Grad über dem Horizont, wenn die Sonne ihrerseits sechs Grad unter demselben steht und die bürgerliche Dämmerung beginnt. Die zu 4,7 Prozent beleuchtete Mondsichel steht am Morgen des 11. Januar 6,8 Grad westlich.

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Venus und Mond | Bis zur Monatsmitte finden wir die Venus morgens knapp über dem Horizont im Südosten. Schauwerte bietet am 11. Januar die Annäherung der schmalen Mondsichel an den hellen Planeten.

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Merkur, Jupiter und Mond | Drei Tage später, am 14. Januar, scharwenzelt abends die junge Mondsichel um Merkur und Jupiter herum. Diesmal muss der Blick zum Südwesthorizont gewandt werden.

Mars ist Planet des Abendhimmels. Er wandert vom Sternbild Fische in den Widder, wo er am 20. Januar nördlich an Uranus vorbeizieht. Der geringste Winkelabstand beträgt an diesem Abend etwa 1,5 Grad. Am Monatsersten kulminiert Mars um 19:15 Uhr MEZ und geht um 02:16 Uhr unter, diese Zeiten verfrühen sich bis zum Monatsletzten auf 18:14 beziehungsweise 01:42 Uhr. Die scheinbare Helligkeit des Planeten sinkt im gleichen Zeitraum von -0,2 auf 0,4 mag. Das Marsscheibchen schrumpft von 10,4 auf nur noch 7,9 Bogensekunden am Monatsende. Am Abend des 21. Januar findet man den zunehmenden Mond etwa sechs Grad südöstlich.

Jupiter lässt sich, etwa -1,9 mag hell, zu Monatsbeginn während der Abenddämmerung tief über dem Südwesthorizont aufspüren, wo er am Abend des 11. Januar nur 1,4 Grad nördlich des -0,9 mag hellen Merkur steht. Der mit 0,6 mag deutlich schwächere Saturn steht zeitgleich 2,5 Grad westlich vom Gasriesen, ist aber wohl nur mit Hilfe eines Fernglases zu sehen. Der Riesenplanet geht noch während der Dämmerung unter und verschwindet bald vor unseren Blicken: Am 29. Januar steht Jupiter in Konjunktion und damit aus Erdsicht »hinter« der Sonne.

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Merkur, Jupiter und Saturn | Links dargestellt sind die Abendsichtbarkeiten von Merkur und den beiden Gasriesen etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang. Rechts sehen wir die Anmutung des Überholmanövers von Merkur im Fernglas.

Saturn erreicht am 24. Januar seine Konjunktionsstellung. Mit Hilfe eines Fernglases lässt sich der Ringplanet in der ersten Monatshälfte tief über dem Südwesthorizont in der Abenddämmerung aufspüren. Dabei helfen die helleren Planeten: Jupiter und um den 9. und 10. Januar herum ebenfalls Merkur. Eine sinnvolle Beobachtung mit dem Teleskop ist jedoch leider nicht mehr möglich.

Uranus gerät am 14. Januar im Sternbild Widder, etwa neun Grad südlich des 2,6 mag hellen Sterns Beta Arietis (β Ari) in Stillstand, beendet also seine Oppositionsschleife. Zum Aufspüren des 5,8 mag hellen Planeten bietet sich um den 20. Januar der Mars an, der sich nördlich an dem ferneren Planeten vorbeibewegt. Uranus lässt sich bequem in der ersten Nachthälfte beobachten: Am Monatsersten passiert er um 19:52 Uhr MEZ den Meridian und geht um 03:04 Uhr unter. Am Monatsletzten kulminiert er hingegen schon um 17:54 Uhr und tritt um 01:05 Uhr von der Himmelsbühne ab. Im Teleskop erscheint Uranus bei höherer Vergrößerung als 3,6 Bogensekunden großes blassgrünes Scheibchen.