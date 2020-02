Aufnahme des Very Large Telescope: Beteigeuze, der tobende Feuerteufel

Beteigeuze ist der wohl spannendste Stern, den Menschen derzeit am Nachthimmel beobachten können. Er bildet die linke »Schulter« des Sternbilds Orion, das von Deutschland aus momentan gut sichtbar ist. Doch etwas stimmt nicht mit ihm: Der Rote Riese ist deutlich dunkler als gewöhnlich, seine Helligkeit ist auf 36 Prozent des üblichen Werts eingebrochen, was man mit bloßem Auge erkennen kann.

Wissenschaftler und Medien spekulieren deshalb seit Dezember 2019 darüber, dass Beteigeuze sehr bald in einer Supernova explodieren könnte. Das wäre ein grandioses Spektakel für uns Erdbewohner. Wahrscheinlich wird es bis zum Tod des Riesen jedoch noch zehntausende Jahre dauern, wie eine sorgfältige Abwägung aller bekannten Informationen zeigt.

Aber schon jetzt sind offenbar mächtige Prozesse im Gang, die das Aussehen des Sterns spektakulär verändern. Das zeigt eine aktuelle Aufnahme des Very Large Telescope in Chile, welche die Europäische Südsternwarte ESO am Freitagmittag veröffentlicht hat. Auf dem Bild ist deutlich zu sehen, dass die eine Hälfte von Beteigeuze momentan deutlich dunkler ist. Vor einem Jahr, als das VLT zuletzt ein Bild machte, erschien der orangefarbene Stern hingegen noch als eine einheitliche Scheibe.

Laden... © ESO/M. Montargès et al. / Beteigeuze vor und nach seiner Verdunklung / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Beteigeuze im Januar und Dezember 2019 | Die eine Seite des roten Riesen hat sich deutlich verdunkelt, wie diese Aufnahmen mit dem Hochleistungsinstrument SPHERE am Very Large Telescope in Chile zeigen.

Erklären lasse sich die Abdunklung vermutlich durch eines von zwei Szenarien, heißt es in einer Pressemitteilung der ESO: Entweder hat sich die Sternoberfläche in manchen Regionen ungewöhnlich stark abgekühlt. Oder der Rote Riese hat jüngst einen mächtigen Materieauswurf ins All geschleudert, der nun einen Teil der Strahlung abfängt.