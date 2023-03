Botanik: Unbekannte Orchidee versteckte sich vor aller Augen

Nachdem klar war, dass hier eine neue Orchideenart nachgewiesen wurde, untersuchten die Wissenschaftler deren Verbreitung. Tatsächlich scheint sie relativ häufig zu sein; sie konnte unter anderem in Gärten und sogar als Balkonpflanze nachgewiesen werden. Die Genomstudie deutet an, dass sie vor relativ kurzer Zeit entstanden sein könnte, was die Dynamik der Artaufspaltung bei Orchideen belege, so die Wissenschaftler.

Unter den neu entdeckten Orchideenarten der letzten Jahre finden sich viele mit spektakulärer Blüte. Andere sind hingegen winzig – oder nach menschlichen Maßstäben sogar ausgesprochen hässlich, wie Gastrodia agnicellus aus Madagaskar zeigt: Sie wurde 2020 neu beschrieben. Ihre Blütenblätter sehen aus wie ein schreiender Mund.