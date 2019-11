Beobachtungstipps: Bühne frei für die Kleinen

Merkur steht am 11. November in unterer Konjunktion. Er befindet sich dabei auf seiner Bahn genau zwischen Sonne und Erde – es kommt zu einem seltenen Merkurtransit. In den folgenden Wochen macht er seinem Namen als flinker Planet alle Ehre: Schon am 28. November erreicht er mit einem Winkelabstand von rund 20 Grad seine größte westliche Elongation. Es ergibt sich eine gute Morgensichtbarkeit: Ab dem 18. November kann Merkur bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung gegen 07:00 Uhr – wenn die Sonne noch sechs Grad unter dem Horizont steht – mehr als fünf Grad im Ostsüdosten gesehen werden. Die beste Zeit für die letzte Merkursichtung des Jahres ist vom 22. bis zum 30. November. Dann steht Merkur zur besagten Zeit etwa zehn Grad hoch und erreicht mit 0,0 mag am 22. und – 0,5 mag am 30. seine maximale scheinbare Helligkeit. Bei der Suche hilft ein Fernglas. Im Teleskop könnte bei ruhiger Luft das etwa sieben Bogensekunden kleine und bis zu 67 Prozent beleuchtete Merkurscheibchen gesichtet werden. Die Halbphase (Dichotomie) erreicht Merkur am Morgen des 25. November. Am gleichen Morgen steht der nur zu 2,5 Prozent beleuchtete Mond etwa zwei Grad östlich des Planeten.

Venus betritt im Lauf des Monats die Himmelsbühne am Abendhimmel. Bei Ende der bürgerlichen Dämmerung – 17:35 Uhr am Monatsanfang und 17:03 Uhr am Monatsende – finden wir sie am 1. November nur 1,5 Grad, am Monatsletzten schon gut sechs Grad über dem Südwesthorizont. Mit einer scheinbaren Helligkeit von –3,9 mag ist Venus bei klarem Himmel als auffällig heller »Abendstern« zu sehen. Zum Monatsende nähert sich Venus dem –1,9 mag hellen Jupiter an – der engste Winkelabstand der beiden von 1,3 Grad wird am Abend des 24. November gegen 17:00 Uhr erreicht. Ein besonders hübscher Anblick bietet sich am Abend des 28. gegen 17:00 Uhr, wenn sich die gerade einmal zwei Tage alte Mondsichel zwischen die beiden Planeten drängt.

Jupiter, Mond und Venus | Das enge Trio aus Jupiter, Mond und Venus präsentiert sich am 28. November gegen 17:30 Uhr MEZ tief über dem Südwesthorizont. Die drei hellsten Objekte des Himmels drängen sich innerhalb eines Gebiets von nur fünf Grad Durchmesser, begleitet vom weiter östlich stehenden Saturn. Gegen Monatsende zieht der Abendstern Venus in einem Abstand von rund 1,5 Grad an Jupiter vorbei (oben rechts).

Mars finden wir im Sternbild Jungfrau und damit am frühen Morgenhimmel. Der Rote Planet steht mit einer Helligkeit von 1,8 mag bei Ende der bürgerlichen Dämmerung zwischen zwölf Grad am Monatsanfang und 17 Grad am Monatsende hoch über dem Südosthorizont. Seine Aufgangszeiten verfrühen sich im Verlauf des Monats nur leicht von 05:14 auf 05:07 Uhr. Der immer spätere Sonnenaufgang führt jedoch dazu, dass sich das Beobachtungsfenster für Mars weiter öffnet. Eine Beobachtung der nur 3,8 Bogensekunden große Marsscheibe lohnt kaum.

Jupiter steht in der Abenddämmerung. Der Riesenplanet ist am Monatsanfang, –1,9 mag hell, noch etwa anderthalb Stunden tief über dem Südwesthorizont zu sehen. Am 1. November verschwindet er um 19:11 Uhr hinter dem Horizont, am Monatsende schon um 17:42 Uhr. Jupiter verabschiedet sich damit für dieses Jahr. Nur etwas für Spezialisten ist eine seltene Jupiterbedeckung durch den Mond, die am Vormittag des 28. November stattfindet.